ua en ru
Вс, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Болгария и Румыния эвакуировали своих граждан из Израиля

Израиль, Воскресенье 08 октября 2023 19:47
UA EN RU
Болгария и Румыния эвакуировали своих граждан из Израиля Фото: Румыния и Болгария эвакуировали своих граждан из Израиля (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Болгария и Румыния начали эвакуировать своих граждан из Израиля. В настоящее время страны совместно вывезли уже более 430 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

После широкомасштабных атак группировки ХАМАС на Израиль Болгария вывезла из Тель-Авива 90 граждан на правительственном самолете.

По данным издания, самолет Airbus, вылетевший в воскресенье из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, приземлился в Софии около 18:00 по местному времени.

До этого Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что они эвакуировали из Израиля 346 своих граждан.

Польша и Венгрия, в свою очередь, также объявили об эвакуационных рейсах.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера, 7 октября, ХАМАС атаковал Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны, боевики проникли на территорию Сдерота - небольшого города в Южном округе.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Все подробности ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина. Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Польша Румыния Венгрия Израиль Болгария
NEWS
Нападение ХАМАС стало самым большим провалом израильской разведки за 50 лет, - Bloomberg
Нападение ХАМАС стало самым большим провалом израильской разведки за 50 лет, - Bloomberg
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины