США разочарованы затягиванием Венгрией ратификации вступления Швеции в НАТО, - посол

По словам дипломата, Североатлантический альянс "настолько крепок, насколько крепки обязательства, которые мы берем друг перед другом, и обязательства, которых мы придерживаемся".

"Я считаю, что важно, чтобы правительство Венгрии выполнило свое обязательство, и его обязательство заключалось в том, что оно не будет последним союзником, ратифицировавшим присоединение Швеции. Очевидно, что соблюдение своего слова является важным элементом доверия в любых отношениях", - отметил он.

В беседе с журналистами Прессман прямо высказался о позиции Вашингтона относительно довольно продолжительной ратификации со стороны Будапешта.

"Мы разочарованы, что это длилось так долго. И мы с нетерпением ждем, что Венгрия выполнит свои обязательства перед Соединенными Штатами и другими их союзниками", - заявил американский дипломат.

Посол также в интервью отметил углубление дипломатической изоляции Будапешта.

"Венгрия действительно одинока - и это не должно быть", - сказал он, указывая в качестве примера и "тревожных признаков" решения венгерского правительства о блокировании финансирования ЕС для Украины, проведении переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и сопротивлении попыткам диверсификации от российской энергетики.

Вопрос ратификации Венгрией вступления Швеции в НАТО

Ранее Будапешт обещал, что не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции в членство в Североатлантическом альянсе. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось.

Напомним, что 23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, вчера турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту ратификацию. А 24 января премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.

Вступление Швеции в Североатлантический альянс ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в НАТО вместе с Финляндией, но Хельсинки вступили в блок в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

Добавим, что, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия может ратифицировать членство Швеции в альянсе, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.