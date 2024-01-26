США розчаровані затягуванням Угорщиною ратифікації вступу Швеції до НАТО, - посол

За словами дипломата, Північноатлантичний альянс "настільки міцний, наскільки міцні зобов'язання, які ми беремо одне перед одним, і зобов'язання, яких ми дотримуємося".

"Я вважаю, що важливо, щоб уряд Угорщини виконав своє зобов'язання, і його зобов'язання полягало в тому, що він не буде останнім союзником, який ратифікував приєднання Швеції. Очевидно, що дотримання свого слова є важливим елементом довіри в будь-яких стосунках", - зазначив він.

У бесіді з журналістами Прессман прямо висловився щодо позиції Вашингтона стосовно досить тривалої ратифікації з боку Будапешта.

"Ми розчаровані, що це тривало так довго. І ми з нетерпінням чекаємо, що Угорщина виконає свої зобов'язання перед Сполученими Штатами та іншими їхніми союзниками", - заявив американський дипломат.

Посол також в інтерв'ю відзначив поглиблення дипломатичної ізоляції Будапешта.

"Угорщина справді самотня - і це не повинно бути", - сказав він, вказуючі як приклад і "тривожні ознаки" рішення угорського уряду щодо блокування фінансування ЄС для України, проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним і опір спробам диверсифікації від російської енергетики.

Питання ратифікації Угорщиною вступу Швеції до НАТО

Раніше Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції до членства в Північноатлантичному альянсі. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося.

Нагадаємо, що 23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ до НАТО, вчора турецький президент Реджеп Таїп Ердоган схвалив цю ратифікацію. А 24 січня прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.

Долучення Швеції до Північноатлантичного альянсу очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до НАТО разом із Фінляндією, але Гельсінкі вступили до блоку в червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, крім Угорщини.

Додамо, що на думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина може ратифікувати членство Швеції в альянсі, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.