Столтенберг оценил, когда Венгрия сможет ратифицировать членство Швеции в НАТО

Венгрия может ратифицировать членство Швеции в НАТО, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Он заявил, что вступление Швеции в НАТО сделает весь Альянс более сильным. Столтенберг поздравил решение парламента Турции о ратификации членства Швеции и поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

" Я также приветствую на этой неделе четкое сообщение о поддержке от премьер-министра Орбана и его правительства. Я с нетерпением жду ратификации Венгрией, как только парламент снова соберется", - заявил генсек НАТО.

Сообщается, что парламент Венгрии соберется на следующее заседание в конце февраля.

Ранее в Венгрии заявили, что не будут спешить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО. В парламенте подчеркнули, что не будут собирать внеочередное заседание, несмотря на заявления некоторых депутатов.

Путь Швеции в НАТО

После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия прошла путь быстрее и присоединилась к Альянсу в июне 2023 года.

Вступление Швеции блокировала Турция долгое время. 23 января парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

Будапешт обещал, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось. Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан призвал свой парламент поддержать интеграцию Швеции.