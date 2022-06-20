Медведєв про продовження договору з ядерної безпеки зі США: "нехай приповзуть і попросять"

У Кремлі заявили, що не розглядають можливість продовження договору між Росією та США щодо подальшого взаємного скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь (СНО). На даний момент між РФ та США немає жодних стосунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Як людина, яка мала пряме відношення до СНО-3 і підписала його в 2010 році, вважаю час для нових переговорів найбільш невідповідним", - заявив він.

За словами Медведєва, на даний момент у РФ немає жодних стосунків із США.

"Вони в точці нуля по Кельвіну. І розморожувати їх сьогодні не треба. І переговори з ними поки що вести не треба. Це шкідливо для Росії", - додав він.

На думку Медведєва, відновлення будь-яких відносин між Кремлем і Білим домом можливе, якщо ті "самі прийдуть або приповзуть і попросять про це".

"І цінують це як особливу милість. А інакше це виглядає так: вони нам - суцільні гидоти, а ми їм - нате, пожалуйте, ядерну угоду", - резюмував він.

Нагадаємо, цей договір був підписаний президентами Дмитром Медведєвим (на той час) та Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі та набув чинності 5 лютого 2011 року, змінивши договір СНО-I, що минув у грудні 2009 року, та договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів від 24 травня 2002 року. Договір був розрахований на 10 років із можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін на 5 років.

27 січня 2021 року в РФ ратифікували угоду між Росією та США про продовження СНО до 5 лютого 2026 року. 29 січня президент РФ Путін підписав закон про продовження СНО, а 3 лютого угода набула чинності.