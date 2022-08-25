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США и Россия могут возобновить инспекции в рамках договора СНВ, - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 25 августа 2022 18:59
США и Россия могут возобновить инспекции в рамках договора СНВ, - Госдеп Фото: заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Константин Широкун

Соединенные Штаты и Россия могут возобновить переговоры о проведении инспекций в рамках договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ).

Об этом на онлайн-брифинге заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Думаю, мы все осознаем, что обсуждения между США и Россией о дальнейших действиях в связи с договором СНВ-III не проводятся прямо сейчас из-за ситуации, с которой мы имеем дело. И эти переговоры будут продолжаться в будущем, когда ситуация будет для этого подходящей", – заявила Дженкинс.

Напомним, что договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) – это двусторонний договор о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.

Договором предусмотрено сокращение для каждой из сторон ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Документ был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истёкший в декабре 2009 года.

Ранее в Кремле заявили, что не рассматривают возможность продления договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ). На данный момент между РФ и США нет никаких отношений.

В то же время, посол РФ в США Анатолий Антонов предложил Вашингтону приступить к переговорам по разработке договора, который придет на смену СНВ-3. Госдеп ранее говорил о заинтересованности в продлении договора после 2026 года.

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