Росія захотіла обговорити з США новий договір з ядерної безпеки

Посол Росії в США Анатолій Антонов запропонував Вашингтону приступити до переговорів з розробки договору, який прийде на зміну СНО-3. Держдеп раніше говорив про зацікавленість у продовженні договору після 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Він запропонував почати "працювати над тим, що прийде на заміну".

"Через кілька років - у 2026 році - він (договір) закінчиться. Чи відповідає національним інтересам США те, що у нас не буде контактів між військовими, дипломатами зі стратегічної стабільності? Мені здається, що ні", - сказав Антонов.

Помічник держсекретаря США Меллорі Стюарт на початку червня заявила, що США хочуть "зберегти після 2026 року ліміти на російські системи, що покриваються СНО-3". Вона зазначала, що Вашингтон хоче "обмежити нові типи ядерних систем, які розробляє Росія".

Зазначимо, договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний у 2010 році в Празі, а набув чинності в лютому 2011 року. Угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами до 1550. Число міжконтинентальних ракет, а також снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках не повинно перевищувати 700.

Нагадаємо, 29 січня 2021 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про продовження ядерного договору з США.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2019 року Путін запропонував Сполученим Штатам продовжити ядерну угоду на один рік без умов. Однак США наполягали на тому, що угода буде продовжена тільки за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів.