США будут делать все, чтобы завершить горячую стадию войны в этом году, - Зеленский

"Я считаю, что США будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Я считаю, что это их цель, и они будут все делать для этого", - рассказал президент.

В то же время он подчеркнул, что делать все для завершения войны, не помогая Украине, - это "немного другой формат". Фактически это "мир через в силу, но не в направлении России".

Зеленский считает, что США считают прекращение огня завершением войны. Для Вашингтона это будет "большой успех".

"Мы считаем, что должны гарантии безопасности. Да, мы понимаем, что это дорогостояще и не так просто, как договориться о прекращении огня. Мы хотим обеспечить безопасность для наших людей", - уточнил он.