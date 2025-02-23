США робитимуть усе, щоб завершити гарячу стадію війни цього року, - Зеленський

США хочуть домогтися завершення гарячої стадії війни Росії проти України цього року. Для цього Вашингтон робитиме все можливе.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції.
"Я вважаю, що США робитимуть усе, щоб гаряча стадія війни закінчилася цього року. Я вважаю, що це їхня мета, і вони будуть усе робити для цього", - розповів президент.
Водночас він підкреслив, що робити все для завершення війни, не допомагаючи Україні, - це "трохи інший формат". Фактично це "мир через силу, але не в напрямку Росії".
Зеленський вважає, що США вважають припинення вогню завершенням війни. Для Вашингтона це буде "великий успіх".
"Ми вважаємо, що маємо гарантії безпеки. Так, ми розуміємо, що це дорого і не так просто, як домовитися про припинення вогню. Ми хочемо гарантувати безпеку для наших людей", - уточнив він.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про те, що війна Росії проти України має припинитися. Він зазначав, що потрібно зупинити "мільйони смертей" на полі бою.
При цьому Financial Times із посиланням на власні джерела писало про те, що Трамп і російський диктатор Володимир Путін хочуть, щоб припинення вогню між Україною і Росією настало до Великодня (20 квітня) або 9 травня.
Зі свого боку Fox News повідомляло, що США і Росія нібито підготували трьохетапний план припинення війни РФ проти України. І першим етапом має стати припинення вогню.
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