Калифорнию на Рождество накрыл шторм: в Лос-Анджелесе угроза торнадо

Известно, что власти также призвали автомобилистов воздержаться от поездок, а жителей районов, расположенных ниже склонов предгорий и каньонов, пострадавших от лесных пожаров, - эвакуироваться.

По данным синоптиков, в отдельных районах интенсивность осадков превышала 2,5 см в час. Ливни были вызваны так называемой "атмосферной рекой" - мощным потоком влажного воздуха из Тихого океана, который накрыл территорию Большого Лос-Анджелеса.

Что говорят синоптики

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что шторм, начавшийся в канун Рождества, продлится до пятницы. Это создает опасные условия на дорогах в период активных праздничных поездок. В ведомстве предупредили, что угроза для жизни сохранится как минимум до Рождества.

Предупреждение о внезапном наводнении объявлено на большей части округа Лос-Анджелес до 18:00 по местному времени. Водителей призвали не выезжать без крайней необходимости и строго следовать распоряжениям об эвакуации.

Лос-Анжелес под угрозой

Власти Лос-Анджелеса сообщили, что приказы об эвакуации затронули около 130 домов, которые считаются особенно уязвимыми к оползням и селевым потокам. Речь идет о районах, где в прошлом году лесные пожары нанесли серьезный ущерб, в частности в Пасифик-Палисейдс.

Дожди сопровождались сильными порывами ветра, способными повалить деревья и линии электропередач. В горных районах Сьерра-Невады ожидается обильный снегопад. По словам метеоролога Ариэль Коэн, к утру среды в некоторых предгорьях выпало от 10 до 20 см осадков, зафиксированы многочисленные оползни.

Кроме того, синоптики выпустили редкое предупреждение о торнадо для части восточно-центрального округа Лос-Анджелес из-за мощной грозовой активности в районе города Альгамбра.