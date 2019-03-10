В США без електрики залишилися десятки тисяч людей

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Центр США зі спостереження за ураганами попереджає про негоду в штатах Теннессі, Міссісіпі і Кентуккі

На півдні США через бурю без електропостачання залишилися понад 23,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

За інформацією телеканалу, через негоду в штаті Арканзас без доступу до електроенергії опинилися близько 13,5 тис. осіб, і понад 10 тис. - в Техасі.

Національний центр США зі спостереження за ураганами попередив про сильні вітри і град у штатах Теннессі, Міссісіпі і Кентуккі.

Водночас, за даними метеорологічної служби США, в ряді штатів на півночі країни очікуються сильний снігопад, снігові бурі і поривчастий вітер.

Нагадаємо, на початку березня в Сполучених Штатах в результаті двох торнадо в штаті Алабама загинули щонайменше 23 людини. Найбільше в результаті торнадо постраждав населений пункт Борегар, де зруйновано або пошкоджено багато будинків.

Через торнадо в Алабамі і сусідньому штаті Джорджії залишилися без світла понад 35 тис. осіб.

За даними дослідження компанії Munich Re, в 2018 році у світі стихійні лиха завдали збитків на 160 млрд доларів. Це майже вдвічі менше, ніж роком раніше. Загальна кількість загиблих у стихійних лихах сягнула 10 400 осіб.

