Каліфорнію на Різдво накрив шторм: у Лос-Анджелесі загроза торнадо

У Південній Каліфорнії в середу проливні дощі призвели до масштабних раптових повеней. Лос-Анджелес опинився під загрозою торнадо.
Відомо, що влада також закликала автомобілістів утриматися від поїздок, а жителів районів, розташованих нижче схилів передгір'їв і каньйонів, які постраждали від лісових пожеж, - евакуюватися.
За даними синоптиків, в окремих районах інтенсивність опадів перевищувала 2,5 см на годину. Зливи були спричинені так званою "атмосферною рікою" - потужним потоком вологого повітря з Тихого океану, який накрив територію Великого Лос-Анджелеса.
Національна метеорологічна служба США прогнозує, що шторм, який розпочався напередодні Різдва, триватиме до п'ятниці. Це створює небезпечні умови на дорогах у період активних святкових поїздок. У відомстві попередили, що загроза для життя збережеться щонайменше до Різдва.
Попередження про раптову повінь оголошено на більшій частині округу Лос-Анджелес до 18:00 за місцевим часом. Водіїв закликали не виїжджати без нагальної потреби і суворо дотримуватися розпоряджень про евакуацію.
Влада Лос-Анджелеса повідомила, що накази про евакуацію зачепили близько 130 будинків, які вважаються особливо вразливими до зсувів і селевих потоків. Йдеться про райони, де торік лісові пожежі завдали серйозної шкоди, зокрема в Пасифік-Палісейдс.
Дощі супроводжувалися сильними поривами вітру, здатними повалити дерева та лінії електропередач. У гірських районах Сьєрра-Невади очікується рясний снігопад. За словами метеоролога Аріель Коен, до ранку середи в деяких передгір'ях випало від 10 до 20 см опадів, зафіксовано численні зсуви ґрунту.
Крім того, синоптики випустили рідкісне попередження про торнадо для частини східно-центрального округу Лос-Анджелес через потужну грозову активність у районі міста Альгамбра.
Як відомо, Штати час від часу потерпають від стихій: шторми, торнадо, повені, зсуви ґрунту, землетруси і навіть тайфуни - все це про Західну півкулю.
Приміром, цього року сильні шторми і торнадо пронеслися півднем і середнім заходом США. Унаслідок негоди загинуло щонайменше семеро людей.
Стихія пошкодила будинки та автомобілі в кількох штатах. Понад двісті тисяч домогосподарств від Техасу до Огайо залишилися без світла.
Ще раніше на півдні США через бурю без електропостачання залишилися понад 23,5 тис. осіб. Йдеться про штати Арканзас і Техас.