США на год освободили Венгрию от санкций за использование российской нефти и газа, - Reuters

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты предоставили Венгрии однолетнее освобождение от американских санкций за использование российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", что создавало риск распространения ограничений на страны, которые покупают у них нефть. Во время переговоров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что для Будапешта использование российской нефти и газа является жизненно необходимым, учитывая отсутствие выхода к морю и ограниченные альтернативы поставок.

"Это большая страна, но без портов. Они не имеют возможности легко получать нефть и газ из других регионов", - сказал президент США Дональд Трамп, добавив, что "многие европейские страны покупают энергоносители у России уже много лет".

Как уточнил Белый дом, в обмен на освобождение от санкций Венгрия согласилась закупить сжиженный природный газ из США на сумму около 600 миллионов долларов.

Несмотря на критику со стороны союзников в ЕС и НАТО, Будапешт остается зависимым от российских энергоносителей. По данным МВФ, в 2024 году Венгрия получала из России 74% газа и 86% нефти. В случае прекращения поставок российского газа страна рискует потерять более 4% ВВП.

Во время встречи Трамп и Орбан также обсудили войну России против Украины. Трамп заявил, что Москва пока не готова останавливать боевые действия, но выразил надежду, что "это может измениться". В ответ Орбан сказал, что "чудо может произойти".

Стоит заметить, что это решение Трампа является достаточно противоречивым, ведь ранее он резко критиковал страны Европы за то, что они продолжают покупать у России нефть и газ, "пока воюют с ней".

 

 

 

Визит Орбана в Вашингтон

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 7 ноября, посетил Вашингтон после того. Его визит состоялся после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти".

Ранее венгерский премьер называл решение Трампа о новых санкциях против России ошибкой.

Также Орбан отказывался прекращать покупку нефти в России, поскольку она "зафиксирована долгосрочными контрактами".

