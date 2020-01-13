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У США в результаті сильних ураганів загинули 11 людей

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 02:43
У США в результаті сильних ураганів загинули 11 людей
Ілюстративне фото (NOAA via Getty Images)

Очікують, що урагани торкнуться також схід і північ країни

На півдні США в результаті сильних торнадо загинули 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Серед загиблих - двоє чоловік у штаті Луїзіана. У Техасі пожежний і поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледицю з'їхав з дороги. Ще троє людей загинули в Алабамі.

Понад 200 тисяч осіб у кількох штатах в неділю вранці залишалися без електроенергії. У країні скасовані або затримані сотні авіарейсів.

Очікують, що урагани торкнуться також схід і північ країни.

Нагадаємо, в результаті обвалу даху декількох будівель, що спричинили снігопади і дощі, в декількох провінціях Афганістану загинули щонайменше 16 осіб.

Крім того, 28 грудня в США з-за сильного снігового шторму загинули щонайменше дві людини. Так, один із загиблих потрапив у ДТП через складну ситуацію на дорогах.

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