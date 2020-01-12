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Через снігопади в Афганістані загинули майже 20 людей

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 19:17
Через снігопади в Афганістані загинули майже 20 людей
Ілюстративне фото (GettyImages)

Люди загинули в окремих випадках обвалу даху будівель на заході та півдні Афганістану

Унаслідок обвалу дахів кількох будівель, який спричини снігопади та дощі, у кількох провінціях Афганістану загинули щонайменше 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1tvnews.

Інциденти, викликані негодою, сталися у провінціях Герат та Кандагар.

"Щонайменше 16 людей загинули в окремих випадках обвалу даху будівель на заході та півдні Афганістану", - заявили місцеві чиновники.

Так, прес-секретар губернатора провінції Бахір Ахмаді.Зокрема, у Кандагарі негода спричинила вісім смертей та 14 випадків травмування людей.

Нагадаємо, спеціальний представник ООН в Афганістані Тадамічі Ямамото наприкінці 2019 року заявив, що в Афганістані за останнє десятиліття були вбиті і поранені більше 100 тисяч мирних жителів.

Як писало РБК-Україна, на початку січня у північній Норвегії у регіоні Тромс у результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважалися зниклими безвісти.

Додамо також, 28 грудня у США через сильний сніговий шторм загинули щонайменше двоє людей. Так, один із загиблих потрапив у ДТП через складну обстановку на дорогах.

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