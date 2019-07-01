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У США в результаті аварії літака загинули 10 людей

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 04:56
У США в результаті аварії літака загинули 10 людей
Фото: місце події (TSM Fire Photography)

Літак в аеропорту врізався в ангар

У США в штаті Техас десять осіб загинули в результаті краху невеликого двомоторного літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал CBS DFW.

Вранці 30 червня літак врізався в ангар в аеропорту міста Еддісон. Після чого він загорівся і повністю зруйнувався. Наголошується, що всі люди, що знаходилися на борту, загинули.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіткнулися в повітрі під час тренувального польоту і розбилися. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ і Бундесвері.

РБК-Україна писало, що на Гаваях при падінні двомоторного літака загинуло 9 осіб. Літак впав на північному узбережжі острова Оаху, після чого почалася пожежа. Представник департаменту аварійних ситуацій Гонолулу підтвердив, що всі дев'ять осіб, які перебували на борту літака, загинули.

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