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На Гаваях зазнав аварії літак, є жертви

Новини » Надзвичайні події    22.06.2019 - 14:45
На Гаваях зазнав аварії літак, є жертви
Ілюстративне фото (wikimedia.orgAllen Drebert)

В результаті падіння літака загинуло 9 осіб

На Гаваях при падінні двомоторного літака загинуло 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hawaii News Now.

Повідомляється, що літак впав на північному узбережжі острова Оаху, після чого почалася пожежа.

Представник департаменту аварійних ситуацій Гонолулу підтвердив, що всі дев'ять осіб, які перебували на борту літака, загинули. Також начальник пожежної охорони Мануель Невес уточнив, що літак б цивільним.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Новій Зеландії легкомоторні літаки зіткнулися 2. Інцидент стався в новозеландському місті Мастертон, де два легкомоторних літаків зіткнулися при заході на посадку на аеродромі Худ, після зіткнення літаки загорілися. В результаті аварії пілоти обох літаків загинули.

Нагадаємо, раніше в польському Плоцьку під час авіашоу сталася аварія літака Як-52. Літак, який виконував фігури вищого пілотажу, впав у річку під час виконання фігури вищого пілотажу. Пілот, який прибув з Німеччини, в результаті аварії загинув.

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