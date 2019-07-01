В США в результате крушения самолета погибли 10 людей

Фото: место происшествия (TSM Fire Photography)

Самолет в аэропорту врезался в ангар

В США в штате Техас десять человек погибли в результате крушения небольшого двухмоторного самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал CBS DFW.

Утром 30 июня самолет врезался в ангар в аэропорту города Эддисон. После чего он загорелся и полностью разрушился. Отмечается, что все люди, находившиеся на борту, погибли.

Ранее сообщалось, что в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел и Бундесвере.

РБК-Украина писало, что на Гавайях при падении двухмоторного самолета погибло 9 человек. Самолет упал на северном побережье острова Оаху, после чего начался пожар. Представитель департамента аварийных ситуаций Гонолулу подтвердил, что все девять человек, которые находились на борту самолета, погибли.