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У Німеччині зіткнулися два винищувачі

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 16:32
У Німеччині зіткнулися два винищувачі
Фото: Eurofighter (GettyImages)

Уламки літаків впали на населені пункти

У Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.de.

Як повідомляється, інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіткнулися в повітрі під час тренувального польоту і розбилися. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ і Бундесвері.

За попередньою інформацією, пілоти катапультувалися. У районі катастрофи літаків розпочалася лісова пожежа. Уламки літаків впали на населені пункти.

Також стало відомо, що один з пілотів був знайдений живим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на українсько-румунському кордоні виявлений розбитий вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду, та тіло пілота. Розбите транспортний засіб помітив пастух із села Сэпынца в Румунії ввечері, 9 травня

Крім того, чотири людини загинули під час аварії військового вертольота в Колумбії. Жертвами авіакатастрофи стали майор Педро Гранадос, капітан Девід Кінтеро, сержант Раміро Сантос і капрал Едуардо Гутьєррес.

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