США рекомендовали части военных срочно покинуть базу в Катаре, - Reuters

По данным нескольких дипломатических источников агентства, отдельным подразделениям персонала военной базы было рекомендовано покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре до вечера среды.

Также ранее Тегеран предупредил союзников США на Ближнем Востоке, что нанесет удар по американским базам на их территории, если Вашингтон атакует Иран.

Соединенные Штаты недавно усилили свой контингент в регионе, в том числе в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота ВМС США, и в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд - передовой штаб Центрального командования США.

Что известно об авиабазе Аль-Удейд

Аль-Удейд - это крупнейшая американская база на Ближнем Востоке, где проживает около 10 тысяч военнослужащих. Накануне авиаударов США по Ирану в июне часть персонала была выведена с американских баз на Ближнем Востоке.

Отмечается, что на ней размещены Воздушные силы эмира Катара, Воздушные силы США, Королевские воздушные силы Великобритании, а также передовая штаб-квартира Центрального командования США. По состоянию на 2017 год, на авиабазе размещалось более 100 самолетов различных типов и назначения.