Трамп может закрыть посольства США в Африке и сократить Госдеп, - NYT

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может подписать указ о сокращении деятельности Госдепартамента и американских посольств в Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Помимо этого, документ предлагает сократить подразделения в штаб-квартире Госдепа, которые занимаются вопросами изменения климата, демократии и прав человека.

Цель указа, который Трамп может подписать уже на предстоящей неделе - провести "строгую реорганизацию" Госдепартамента США и "оптимизировать выполнение миссий" при одновременном сокращении "растрат, мошенничества и злоупотреблений". Согласно копии 16-страничного документа, изменения должны быть реализованы до 1 октября.

По словам источников, подписание указа будет сопровождаться увольнениями как дипломатов, так и госслужащих. В частности, Госдепартамент начнет отправлять большое количество работников в оплачиваемый отпуск и рассылать уведомления об увольнении.

Также проект указа призывает отменить экзамен на дипломатическую службу для будущих дипломатов и устанавливает новые критерии приема на работу. В том числе "соответствие внешнеполитическому видению президента".

Согласно документу, Госдеп должен будет значительно расширить использование искусственного интеллекта для помощи в составлении документов, а также для "разработки и обзора политики" и "оперативного планирования".

Как пишет NYT, до момента подписания некоторые положения указа могут быть изменены. Далее СМИ добавляет, что предлагаемая реорганизация позволит избавится от региональных бюро, которые помогают разрабатывать и проводить политику во многих частях мира. Вместо этого эти функции распределять между четырьмя "корпусами". Среди них:

Евразийский корпус, состоящий из Европы, России и Центральной Азии;

Ближневосточный корпус, состоящий из арабских стран, Ирана, Пакистана и Афганистана;

Латиноамериканский корпус, состоящий из Центральной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна;

Индо-Тихоокеанский корпус, состоящий из Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Бутана и Мальдивских островов.

Одним из самых радикальных предложений в проекте является ликвидация бюро по делам Африки, которое отвечает за политику США в странах к югу от Сахары. Вместо него предполагается создать гораздо меньший офис спецпосланника по делам Африки, который будет подчиняться Совету нацбезопасности при Белом доме. Новый офис сосредоточится лишь на нескольких приоритетных направлениях, включая "скоординированные антитеррористические операции" и "стратегическую добычу и торговлю критически важными природными ресурсами".

В проекте также говорится, что все "необязательные" посольства и консульства в странах к югу от Сахары будут закрыты до 1 октября. Дипломаты будут отправлены в Африку в рамках "целевых миссий".