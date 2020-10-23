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США дозволили відновити випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Вашингтон, П'ятниця 23 жовтня 2020 22:03
США дозволили відновити випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca
Фото: лікар з вакциною (freepik)
Автор: РБК-Україна

Федеральні органи охорони здоров'я Сполучених Штатів прийняв рішення дозволити відновлення випробувань вакцини від коронавірусу британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Вакцина розробляється спільно з вченими з Оксфордського університету.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на джерела і наявні в її розпорядженні документи.

При цьому наголошується, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США завершило розслідування випадків можливого неврологічного ефекту у двох учасників випробувань вакцини.

Співрозмовники видання пояснили, що регулятор не встановив зв'язок між введенням вакцини та появою симптомів, але і не може виключити його.

Нагадаємо, американська компанія Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. Після чого компанія уклала контракт з Євросоюзом на поставку вакцини від COVID-19.

Крім того, фармацевтична компанія Сполучених Штатів Eli Lilly також призупинила випробування ліків проти коронавірусу з допомогою антитіл з-за можливих проблем з безпекою.

Додамо, що ВООЗ не виключили, що вакцину від коронавірусу зможуть використовувати вже в цьому році.

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