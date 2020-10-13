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Ще одна компанія призупинила випробування вакцини від COVID-19

США , Вівторок 13 жовтня 2020 22:40
Ще одна компанія призупинила випробування вакцини від COVID-19
Фото: пробірка з написом "коронавірус" (УНІАН)
Автор: Максим Зайченко

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly призупинила випробування лікування від коронавірусу з допомогою антитіл через можливі проблеми з безпекою. Компанію фінансує уряд США.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Як зазначається, клінічне випробування призупинили через електронні листи, які урядові чиновники відправили у вівторок дослідникам на ділянках тестування. Мова йде про можливий витік даних учасників тестування.

Eli Lilly - одна з декількох компаній, що займаються експериментальним лікуванням COVID-19 з використанням моноклональних антитіл - масових імітаторів імунних молекул, які людський організм виробляє у відповідь на вірус.

Антитіла можуть блокувати коронавірус від зараження клітин. Попередні дані Eli Lilly показали, що вони можуть знизити кількість вірусу в організмі інфікованої людини й послабити її симптоми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. До цього компанія уклала контракт з Євросоюзом на поставку вакцини від COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

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