США разрешили возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca

Фото: врач с вакциной (freepik)

Федеральные органы здравоохранения Соединенных Штатов принял решение разрешить возобновление испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Вакцина разрабатывается совместно с учеными из Оксфордского университета.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и имеющиеся в ее распоряжении документы.

При этом отмечается, что Управление по санитарному надзору по качеству пищевых продуктов и медикаментов США завершило расследование случаев возможного неврологического эффекта у двух участников испытаний вакцины.

Собеседники издания объяснили, что регулятор не установил связь между введением вакцины и появлением симптомов, но и не может исключить ее.

Напомним, а мериканская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. После чего компания заключила контракт с Евросоюзом на поставку вакцины от COVID-19.

Кроме того, фармацевтическая компания Соединенных Штатов Eli Lilly также приостановила испытания лекарств от коронавируса с помощью антител из-за возможных проблем с безопасностью.

Добавим, что в ВОЗ не исключили, что вакцину от коронавируса смогут использовать уже в этом году.