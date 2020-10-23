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США разрешили возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca

Вашингтон, Пятница 23 октября 2020 22:03
США разрешили возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca
Фото: врач с вакциной (freepik)
Автор: РБК-Украина

Федеральные органы здравоохранения Соединенных Штатов принял решение разрешить возобновление испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Вакцина разрабатывается совместно с учеными из Оксфордского университета.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники и имеющиеся в ее распоряжении документы.

При этом отмечается, что Управление по санитарному надзору по качеству пищевых продуктов и медикаментов США завершило расследование случаев возможного неврологического эффекта у двух участников испытаний вакцины.

Собеседники издания объяснили, что регулятор не установил связь между введением вакцины и появлением симптомов, но и не может исключить ее.

Напомним, американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. После чего компания заключила контракт с Евросоюзом на поставку вакцины от COVID-19.

Кроме того, фармацевтическая компания Соединенных Штатов Eli Lilly также приостановила испытания лекарств от коронавируса с помощью антител из-за возможных проблем с безопасностью.

Добавим, что в ВОЗ не исключили, что вакцину от коронавируса смогут использовать уже в этом году.

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