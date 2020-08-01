У небі над Аляскою зіткнулися два літаки, є жертви

Загинули семеро людей
У США зіткнулися два літаки в небі над Аляскою. В результаті аварії загинули семеро людей.
Про це повідомляє Anchorage Daily News.
Відзначається, що зіткнулися одномоторні літаки DHC-2 Beaver і Piper PA-12. Інцидент стався біля аеропорту міста Солдотна на півострові Кенан.
Серед загиблих був член нижньої палати законодавчих зборів Аляски Гері Кнопп. Він знаходився сам в літаку. У другому летіли шість людей - місцевий пілот, гід зі штату Канзас і сім'я з Південної Кароліни.
Шестеро людей загинули на місці аварії, ще один помер в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.
Раніше в небі над столицею Канади, Оттавою, зіткнулися два невеликих пасажирські літаки.
Нагадаємо, на початку травня в аеропорту Дохи, столиці Катару, через сильний шторм зіткнулися два пасажирські літаки Qatar Airways.