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У небі над Аляскою зіткнулися два літаки, є жертви

Солдотна, Субота 01 серпня 2020 06:28
У небі над Аляскою зіткнулися два літаки, є жертви
Фото: місце події (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Загинули семеро людей

У США зіткнулися два літаки в небі над Аляскою. В результаті аварії загинули семеро людей.

Про це повідомляє Anchorage Daily News.

Відзначається, що зіткнулися одномоторні літаки DHC-2 Beaver і Piper PA-12. Інцидент стався біля аеропорту міста Солдотна на півострові Кенан.

Серед загиблих був член нижньої палати законодавчих зборів Аляски Гері Кнопп. Він знаходився сам в літаку. У другому летіли шість людей - місцевий пілот, гід зі штату Канзас і сім'я з Південної Кароліни.

Шестеро людей загинули на місці аварії, ще один помер в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Раніше в небі над столицею Канади, Оттавою, зіткнулися два невеликих пасажирські літаки.

Нагадаємо, на початку травня в аеропорту Дохи, столиці Катару, через сильний шторм зіткнулися два пасажирські літаки Qatar Airways.

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