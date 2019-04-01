У США розбився вертоліт морських піхотинців

В американському штаті Арізона зазнав аварії вертоліт морських піхотинців Сполучених Штатів. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на CNN.

Аварія сталася біля міста Юма близько 20:45 за місцевим часом. За останньою інформацією, внаслідок аварії вертольота AH-1Z Viper загинули двоє пілотів.

Як заявили в Корпусі морської піхоти США, причина аварії в даний час встановлюється. Імена загиблих поки не називаються, вони будуть оприлюднені через добу після оповіщення родичів морських піхотинців про трагедію.

Нагадаємо, кілька днів тому в Казахстані зазнав аварії вертоліт Мі-8. Жодному члену екіпажу вижити не вдалося.

Раніше в Ірані розбився рятувальний вертоліт. В результаті авіакатастрофи загинули п'ять осіб.

Крім того, в Італії в комуні Ла-тюіль в небі зіткнулися вертоліт і легкомоторний туристичний літак. Загинули чотири людини.