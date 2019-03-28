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У Казахстані загинули всі члени екіпажу вертольота Мі-8

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 04:00
У Казахстані загинули всі члени екіпажу вертольота Мі-8
Фото: вертоліт (mod_gov_kz)

Президент країни доручив розслідувати аварію

Жодному члену екіпажу вертольота Мі-8, що зазнав аварії у Казахстані, вижитине вдалось. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

На своїй сторінці в Twitter він написав, що у результаті падіння вертольота Мі-8 Міністерства оборони країни загинули всі 13 військових.

Токаєв уже доручив почати розслідування інциденту. Також він пообіцяв, що сім'ям загиблих буде надана матеріальна допомога.

Вертоліт Мі-8 був у складі ланки з чотирьох бойових вертольотів, які прямували з міста Актау в місто Шимкент. У Міноборони Казахстану вже зазначили одну із причин аварії - переліт відбувався у темну пору доби і за складних метеорологічних умов.

Нагадаємо, раніше в Ірані розбився рятувальний вертоліт. У результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро людей.

Крім того, в Італії в комуні Ла-Тюіль в небі зіткннулися вертоліт і легкомоторний туристичний літак. Загинули чотири людини.

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