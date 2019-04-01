В США разбился вертолет морских пехотинцев

В американском штате Аризона потерпел крушение вертолет морских пехотинцев Соединенных Штатов. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Авария произошла возле города Юма около 20:45 по местному времени. По последней информации, вследствие крушения вертолета AH-1Z Viper погибли двое пилотов.

Как заявили в Корпусе морской пехоты США, причина крушения в настоящее время устанавливается. Имена погибших пока не называются, онибудут обнародованы спустя сутки после оповещения родственников морских пехотинцев о трагедии.

Напомним, несколько дней назад в Казахстане потерпел крушение вертолет Ми-8. Ни одному члену экипажа выжить не удалось.

Ранее в Иране разбился спасательный вертолет. В результате авиакатастрофы погибли пять человек.

Кроме того, в Италии в коммуне Ла-тюиль в небе столкнулись вертолет и легкомоторный туристический самолет. Погибли четыре человека.