У США розбився літак канадських ВПС

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Літак впав у безлюдній місцевості, ніхто не постраждав

У Сполучених Штатах Америки недалеко від міста Брукс (штат Джорджія) розбився навчально-тренувальний літак Королівських Військових збройних сил Канади CT-144 Tutor. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США в Twitter.

Аварія сталася вдень 13 жовтня, пілот встиг катапультуватися.

У канадських ВПС повідомили, що аварія сталася незадовго до початку виступу пілотажної групи "Снігурі" в Атланті.

Літак впав у безлюдній місцевості, ніхто не постраждав, під час евакуації пілот також не отримав травм.

Королівські ВПС Канади відзначають, що про причини аварії говорити поки що рано, після інциденту організатори скасували льотне шоу в Атланті.

Нагадаємо, 8 жовтня, на південному заході Німеччини в районі міста Трір, розбився американський військовий літак. Катастрофа сталася неподалік від бази військово-повітряних сил США "Шпангдалем", пілот літака встиг катапультуватися, його госпіталізували.