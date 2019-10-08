В Німеччині розбився літак ВПС США

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Подія трапилася неподалік від бази військово-повітряних сил США "Шпангдалем"

У вівторок, 8 жовтня, на південному заході Німеччини, в районі міста Трір, зазнав аварії американський військовий літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Online.

Як повідомляється, катастрофа сталася неподалік від бази військово-повітряних сил США "Шпангдалем". Пілот літака встиг катапультуватися, його госпіталізували.

Людей закликають об'їжджати район аварії, щоб не заважати рятувальним службам.

Винищувач належить американським військовим, підтвердив представник ВПС Німеччини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США сталася аварія бомбардувальника B-17 часів Другої світової війни, в результаті чого загинули семеро людей. У момент падіння на борту літака знаходилися десять пасажирів і троє членів екіпажу.

Крім того, 11 вересня в США розбився вантажний літак, який перевозив автозапчастини з міста Міллінгтон в штаті Теннесі. В результаті авіакатастрофи загинули дві людини. Аварія сталася поблизу військово-цивільного аеропорту Толедо Експрес.