США ратифікували протокол про вступ Північній Македонії в НАТО

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео заяви про наближення вступу в НАТО Північної Македонії

Сполучені Штати завершили процедуру ратифікації протоколу до Північноатлантичного договору щодо вступу Північної Македонії НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Майка Помпео Twitter.

Помпео заявив, що зараз країни-члени НАТО стали на крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО.

"Радий оголосити про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Північній Македонії в НАТО. На крок ближче до того, щоб вітати Північну Македонію як 30-го члена НАТО!" - написав Держсекретар США,.

Раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за надання Північній Македонії членства в НАТО.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заевым, в ході яких підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну. Він також заявив, що процес приєднання Північної Македонії до НАТО йде за графіком.

Як відомо, після того, як країна офіційно змінила назву з Македонії на Північну Македонію в лютому, країни-члени НАТО підписали з нею угоду, що дає можливість членства в Північноатлантичному альянсі.