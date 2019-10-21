Столтенберг: вступ Північній Македонії в НАТО йде за графіком

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

НАТО готове прийняти Північну Македонію в найближчому майбутньому

Процес приєднання Північної Македонії НАТО йде за графіком. Про це у Twitter повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Повідомляється, що Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заєвивм, в якому підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну.

"Процес ратифікації йде за графіком, і я з нетерпінням чекаю, що незабаром Північна Македонія приєднається до Альянсу", - повідомив Столтенберг.

Нагадаємо, НАТО і Північна Македонія почали офіційні переговори про вступ ще рік тому. Очікується, що процес ратифікації протоколу про вступ Скоп'є усіма країнами-учасницями НАТО буде завершено до кінця жовтня 2019 року. Членство в НАТО в цілому підтримало 85,2% населення Північної Македонії.

Зазначимо, нинішній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко ще на посаді голови місії при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) заявляв, що Україна може вступити до НАТО після Північної Македонії.