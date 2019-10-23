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Сенат США схвалив вступ Північній Македонії в НАТО

Новини » Політика    23.10.2019 - 05:41
Сенат США схвалив вступ Північній Македонії в НАТО
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Північна Македонія планує стати членом НАТО до кінця року

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за надання Північної Македонії членства в НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

За інформацією видання, проти такого рішення проголосували тільки двоє сенаторів, тоді як 30 конгресменів виступили за.

"Росіяни ненавидять подібні речі, вони ненавидять збільшення розміру НАТО, але ми хочемо заохочувати європейців", - заявив голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш.

Північна Македонія планує стати членом НАТО до кінця року.

Зазначимо, після того, як країна офіційно змінила назву з Македонії на Північну Македонію в лютому, країни-члени НАТО підписали з нею угоду, що дає можливість членства в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заєвим, під час яких підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну. Він також заявив, що процес приєднання Північної Македонії до НАТО відбувається за графіком.

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