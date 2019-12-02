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США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Новости » Политика     02.12.2019 - 06:09
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео заяви о приближении вступления в НАТО Северной Македонии

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Майка Помпео в Twitter.

Помпео заявил, что теперь страны-члены НАТО стали на шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО!" - написал Госсекретарь США,.

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за предоставление Северной Македонии членства в НАТО.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, в ходе которых подтвердил готовность НАТО принять эту страну. Он также заявил, что процесс присоединения Северной Македонии к НАТО идет по графику.

Как известно, после того, как страна официально сменила название с Македонии на Северную Македонию в феврале, страны-члены НАТО подписали с ней соглашение, дающее возможность членства в Североатлантическом альянсе.

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