Зеленський: необхідна зброя надходить недостатньо швидко

Необхідна зброя для України надходить недостатньо швидко. Навіть при можливості Києва відправити за ним літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для The Atlantic .

"Наприклад, Вони кажуть: Нам потрібна допомога; у нас є чотири години. І навіть у Києві ми не розуміємо, що таке чотири години. У Вашингтоні точно не зрозуміють. Однак ми вдячні США, тому що літаки з озброєнням все одно прилітають", - сказав президент.

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