Перша партія нової військової допомоги Україні з США прибуде протягом 24 годин, - CNN
Представник Міністерства оборони США повідомив, що перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на 800 млн доларів прибуде в найближчі 24 години. За його словами, українці заберуть вантаж на кордоні і ввезуть його в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
Видання зазначає, що список озброєнь, який увійшов до першої партії, не розголошується. Однак, джерела телеканалу заявили, що серед найменувань - гаубиці і боєприпаси до них, а також радари.
У CNN також зазначили, що новий пакет допомоги Україні відрізняється від попередніх постачань. Він включає в себе "більш складне і потужне озброєння". Про яке саме йдеться, телеканал не уточнює.
Нагадаємо, 13 квітня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів.
Відзначимо, пізніше Пентагон розкрив вміст нового пакету. У нього, зокрема, включили вертольоти, гаубиці, безпілотники і протитанкові ракети.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія почала погрожувати США після оголошення про новий пакет військової допомоги Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!