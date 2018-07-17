У США розглядають можливість введення нових санкції проти Росії

Спікер Палати представників США переконаний у втручанні РФ в президентські вибори у США

Спікер Палати представників США республіканець Пол Раян заявив, що він готовий розглянути додаткові санкції проти Росії. Про це він заявив, виступаючи перед журналістами наступного дня після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання преси про те, чи готовий Конгрес ввести нові санкції стосовно Росії, Раян наголосив, що буде "більш ніж радий їх розглянути".

Крім цього він сказав, що переконаний у втручанні Росії в президентські вибори у США 2016 року.

Як повідомляє "Голос Америки", Раян заявив: "Так, вони втручались у наші вибори - це очевидно. В цьому немає сумнівів".

Росію він назвав урядом, що "становить загрозу".

"Я розумію бажання підтримувати хороші відносини. Це цілком обґрунтовано. Втім, Росія це країна, яка має відмінні від США інтереси та не поділяє наших цінностей", - зазначив він.

Раян також наголосив на тому, що Росія підриває демократію по всьому світу та втручалась у вибори не лише в США, а й у Франції, Молдові та країнах Балтії.

Нагадаємо, 16 липня в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна. Президент США заявив, що ця зустріч є тільки початком довгого процесу.

15 липня у Гельсінкі почалися акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа, зокрема, і в підтримку України.