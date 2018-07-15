У Гельсінкі почались акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа

Новини Політика 15.07.2018 - 15:47
Фото: протести в Гельсінкі (twitter.com/andriiolefirov)
Фото: протести в Гельсінкі (twitter.com/andriiolefirov)

Зокрема, проходять акції і на підтримку України

У Гельсінкі (Фінляндія) сьогодні, 15 липня, напередодні саміту президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа почались акції протестів, зокрема, і на підтримку України. Про це написав посол України в Фінляндії Андрій Олефіров у своєму Twitter.

Так, Олефіров оприлюднив світлини протестуючих з плакатами на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також із закликами звільнити українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова.

Зазначимо, Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі.

Повідомлялося, що Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним підніме питання втручання РФ в президентські вибори Сполучених Штатів в 2016 році.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, навіть не дивлячись на висунуті звинувачення 12 росіянам у справі про втручання РФ у вибори.

В свою чергу прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним може допомогти знизити ризик конфронтації між країнами.

Помпео впевнений, що зустріч Трампа з Путіним дуже важлива
Теги:  Володимир Путін,  протест,  встреча,  Дональд Трамп,  Хельсинки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС