У Гельсінкі почались акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа
Зокрема, проходять акції і на підтримку України
У Гельсінкі (Фінляндія) сьогодні, 15 липня, напередодні саміту президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа почались акції протестів, зокрема, і на підтримку України. Про це написав посол України в Фінляндії Андрій Олефіров у своєму Twitter.
Так, Олефіров оприлюднив світлини протестуючих з плакатами на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також із закликами звільнити українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова.
#GloryToUkraine #СлаваУкраїні #FreeSentsov #CrimeaIsUkraine у Гельсінкі pic.twitter.com/q76sa4rkDz— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) July 15, 2018
Гельсінкі сьогодні pic.twitter.com/wXaPyd9YSW— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) July 15, 2018
Сестра Олега Наталія про #FreeSentsov в Гельсінкі pic.twitter.com/ExGkfFNdb4— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) July 15, 2018
Гельсінкі зараз #FreeSentsov #LetMyPeopleGo #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/CUwEPXfGfo— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) July 15, 2018
Helsinki is ready steady go #HelsinkiCalling #HelsinkiSummit #Helsinki2018 pic.twitter.com/wpjUL3LA40— Hanna Wass (@hanna_wass) July 15, 2018
This is so beautiful. People care #climateaction #pressfreedom #democracy #peace #HelsinkiCalling #Helsinki2018 #Trumputin #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/BGcdXjEICg— Helsinki Calling (@CallingHelsinki) July 15, 2018
#Democracy #pressfreedom pic.twitter.com/jk1sW8jk6x— Helsinki Calling (@CallingHelsinki) July 15, 2018
Щойно в Гельсінкі зустрів сестру Сенцова Наталію Каплан. Сьогодні і завтра в неї багато виступів, участь в акціях на захист Олега та інших наших політв'язнів, прес-конференція... #FreeSentsov #LetMyPeopleGo #StopRussianAggression— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) July 15, 2018
Зазначимо, Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі.
Повідомлялося, що Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Путіним підніме питання втручання РФ в президентські вибори Сполучених Штатів в 2016 році.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, навіть не дивлячись на висунуті звинувачення 12 росіянам у справі про втручання РФ у вибори.
В свою чергу прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним може допомогти знизити ризик конфронтації між країнами.