У США розслідують повідомлення про розлив нафти після урагану "Іда"

У США берегова охорона розслідує повідомлення про можливий витік нафти в результаті урагану "Іда" . Туди направлять літаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Раніше видання опублікувало аерофотознімки зони лиха, зроблених Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень. На них видно черно- коричневу пляму, що плаває біля великої бурової установки з написом Enterprise Offshore Drilling на вертолітному майданчику.

Компанія, що базується в Х'юстоні, заявила, що її Бурова установка Enterprise 205 була надійно закріплена і евакуйована до приходу шторму і що вона не постраждала.

Аерофотознімки також показали значну повінь на великому нафтопереробному заводі Phillips 66 Alliance в Бель-шассі, штат Луїзіана. На деяких ділянках нафтопереробного заводу на воді, що веде до річки, було видно "Сяйво веселки".

Представник берегової охорони, старшина 3-го класу Габріель Віздом, заявив у четвер, що літак направляється для розслідування повідомлень про пляму довжиною в кілька миль в Мексиканській затоці на південь від Порт-Фуршон, штат Луїзіана.