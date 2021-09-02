У США розслідують повідомлення про розлив нафти після урагану "Іда"
У США берегова охорона розслідує повідомлення про можливий витік нафти в результаті урагану "Іда". Туди направлять літаки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Раніше видання опублікувало аерофотознімки зони лиха, зроблених Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень. На них видно черно-коричневу пляму, що плаває біля великої бурової установки з написом Enterprise Offshore Drilling на вертолітному майданчику.
Компанія, що базується в Х'юстоні, заявила, що її Бурова установка Enterprise 205 була надійно закріплена і евакуйована до приходу шторму і що вона не постраждала.
Аерофотознімки також показали значну повінь на великому нафтопереробному заводі Phillips 66 Alliance в Бель-шассі, штат Луїзіана. На деяких ділянках нафтопереробного заводу на воді, що веде до річки, було видно "Сяйво веселки".
Представник берегової охорони, старшина 3-го класу Габріель Віздом, заявив у четвер, що літак направляється для розслідування повідомлень про пляму довжиною в кілька миль в Мексиканській затоці на південь від Порт-Фуршон, штат Луїзіана.
За його словами, літак також буде пролітати над великим нафтопереробним заводом уздовж річки Міссісіпі на південь від Нового Орлеана після повідомлення про "райдужне сяйво" паводкових вод.
Нагадаємо, що ураган "Іда" забрав життя 26 осіб. Найбільше людей загинуло в Нью-Йорку.
Раніше повідомлялося, що в результаті урагану "Іда" загинула дитина.