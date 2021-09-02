ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ураган "Іда" забрав життя щонайменше вісімнадцяти людей, серед них 2-річна дитина

Новость на русском →
США , Четвер 02 вересня 2021 19:31
Ураган "Іда" забрав життя щонайменше вісімнадцяти людей, серед них 2-річна дитина Фото: Ураган "Іда" забрав життя щонайменше одинадцяти людей
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок штормових повеней через ураган "Іда" в США загинули щонайменше 18 людей. Серед них дворічна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Кількість жертв зросла до, щонайменше, 18 осіб внаслідок урагану, який знеструмив більше 150 тисяч будинків в США. На півдні Нью-Джерсі "Іда" знесла з землі декілька будинків.

Згідно з інформацією іншого ЗМІ CNN, одна з жертв - 86-річна жінка, яка ховалася від катастрофи в підвалі будинку. Тіло 70-річного чоловіка було вилучено з паводку після того, як його автомобіль знесло водою. Також відомо про смерть дворічної дитини в Квінсі, яка була оголошена зниклою безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата
Обшуки в міськраді Полтави: СБУ затримала посадовця та депутата
DAILY
День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років