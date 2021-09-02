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Кількість жертв урагану "Іда" в США зросла до 26

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Нью-Йорк, Четвер 02 вересня 2021 22:32
Кількість жертв урагану "Іда" в США зросла до 26 Фото: кількість жертв урагану " Іда " на північному сході США зросла до 26 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті урагану "Іда", що обрушився на північний схід США, загинули щонайменше 26 людей. Найбільше жертв стихії в Нью-Йорку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними видання, в Нью-Йорку від розгулу стихії загинули щонайменше 12 осіб. Одного з них виявили в автомобілі, а вісім - в затоплених підвалах будинків.

У Нью-Джерсі загинули щонайменше вісім людей, троє - у передмісті Пенсільванії. Одного вбило деревом, що впало, інший потонув у машині, а третій - у будинку.

Раніше повідомлялося, що обрушився на Нью-Йорк ураган "Іда" викликав першу в історії міста повінь.

Нагадаємо, в штаті Міссісіпі в результаті урагану "Іда" загинули щонайменше дві людини. Ще десять людей постраждали.

У штаті Луїзіана ураган також призвів до летальних випадків.

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