В США расследуют сообщения о разливе нефти после урагана "Ида"
В США береговая охрана расследует сообщения о возможной утечке нефти в результате урагана "Ида". Туда направят самолеты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Ранее издание опубликовало аэрофотоснимки зоны бедствия, сделанных Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. На них видно черно-коричневое пятно, плавающее возле большой буровой установки с надписью Enterprise Offshore Drilling на вертолетной площадке.
Компания, базирующаяся в Хьюстоне, заявила, что ее буровая установка Enterprise 205 была надежно закреплена и эвакуирована до прихода шторма и что она не пострадала.
Аэрофотоснимки также показали значительное наводнение на крупном нефтеперерабатывающем заводе Phillips 66 Alliance в Бель-Шассе, штат Луизиана. На некоторых участках нефтеперерабатывающего завода на воде, ведущей к реке, было видно "сияние радуги".
Представитель береговой охраны, старшина 3-го класса Габриэль Уиздом, заявил в четверг, что самолет направляется для расследования сообщений о пятне длиной в несколько миль в Мексиканском заливе к югу от Порт-Фуршон, штат Луизиана.
По его словам, самолет также будет пролетать над крупным нефтеперерабатывающим заводом вдоль реки Миссисипи к югу от Нового Орлеана после сообщения о "радужном сиянии" паводковых вод.
Напомним, что ураган "Ида" унес жизни 26 человек. Больше всего людей погибло в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что в результате урагана "Ида" погиб ребенок.