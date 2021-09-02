В США расследуют сообщения о разливе нефти после урагана "Ида"

В США береговая охрана расследует сообщения о возможной утечке нефти в результате урагана "Ида" . Туда направят самолеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Ранее издание опубликовало аэрофотоснимки зоны бедствия, сделанных Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. На них видно ч ерно-коричневое пятно, плавающее возле большой буровой установки с надписью Enterprise Offshore Drilling на вертолетной площадке.

Компания, базирующаяся в Хьюстоне, заявила, что ее буровая установка Enterprise 205 была надежно закреплена и эвакуирована до прихода шторма и что она не пострадала.

Аэрофотоснимки также показали значительное наводнение на крупном нефтеперерабатывающем заводе Phillips 66 Alliance в Бель-Шассе, штат Луизиана. На некоторых участках нефтеперерабатывающего завода на воде, ведущей к реке, было видно "сияние радуги".

Представитель береговой охраны, старшина 3-го класса Габриэль Уиздом, заявил в четверг, что самолет направляется для расследования сообщений о пятне длиной в несколько миль в Мексиканском заливе к югу от Порт-Фуршон, штат Луизиана.