У США розслідують причини 2 смертельних аварій з Tesla

Представники компанії Tesla поки не коментують ситуацію

В штате Флорида (Соединенные Штаты Америки) власти расследуют причины двух дорожных инцидентов с участием автомобилей производства компании Tesla. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, американская власть расследует смертельное ДТП с участием Tesla Model S во Флориде в минувшее воскресенье, в результате которого погиб водитель и возник большой пожар.

Сообщается, что это уже второе ДТП с автомобилем Tesla, причины которого расследуются.

Представители компании Tesla пока не комментируют ситуацию.

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаеве электромобиль Tesla столкнулся с грузовиком DAF и легковым автомобилем Chery.

Также сообщалось, что акции американского производителя электромобилей Tesla в пятницу, 1 марта, упали на 8%.