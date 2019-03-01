Акції Tesla знизилися на 8% на тлі рішення про закриття магазинів

Фото: Ілон Маск (flickr.com/Heisenberg_Media)

Цінні папери Tesla впали більш ніж на 24 долари

Акції американського виробника електромобілів Tesla у п'ятницю, 1 березня, впали на 8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Повідомляється, що падіння акцій сталося після того, як компанія оголосила про нові заходи для скорочення витрат. Зокрема, цінні папери Tesla впали більш ніж на 24 долара, нижче позначки в 300 доларів. Біржа відреагувала на що з'явилося напередодні заяву Ілона Маска про закриття частини магазинів і скорочення персоналу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що компанія Tesla закриє всі свої роздрібні магазини і перейде до продажу електрокарів в режимі онлайн. Таке рішення компанія прийняла для того, щоб скоротити витрати і зменшити вартість електричного п'ятимісного авто Model 3, продаючи їх зі стартовою ціною в 35 тис. доларів.

За словами глави Tesla Ілона Маска, закриття мережі роздрібних магазинів допоможе компанії стати "дуже сильною конкурентною стороною". Маск також додав, що "це буде фундаментальне довгострокове конкурентна перевага Tesla, яке може відтворити лише стартап".