У Миколаєві електрокар Tesla зіткнувся з вантажівкою

Водія Tesla госпіталізували

У Миколаєві сьогодні, 4 червня, електромобіль Tesla зіткнувся з вантажівкою DAF і легковим автомобілем Chery. Про це повідомляє "Преступности.нет".

За попередніми даними, водій Tesla виїхала на перехрестя з вулиці Очаківська на Одеське шосе, по якому рухалися Chery та DAF. Спершу електромобіль вдарив Chery, а потім - вантажівку.

В результаті ДТП постраждала водій Tesla, її госпіталізували.

Електрокар через зіткнення отримав серйозні механічні пошкодження в правій передній частині. Також значні пошкодження і у Chery.

Фото: ДТП в Миколаєві (news.pn)

Нагадаємо, 15 травня в штаті Юта, США, електромобіль Tesla врізався в машину пожежної бригади.

Водієм автомобіля була жінка, яка повідомила, що під час зіткнення електрокар Tesla був в режимі автопілота. Автомобіль в'їхав у машину пожежних на швидкості 97 км/ч.