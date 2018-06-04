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У Миколаєві електрокар Tesla зіткнувся з вантажівкою

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 18:02
Фото: ДТП в Миколаєві (facebook.com svidok.info)
Фото: ДТП в Миколаєві (facebook.com svidok.info)

Водія Tesla госпіталізували

У Миколаєві сьогодні, 4 червня, електромобіль Tesla зіткнувся з вантажівкою DAF і легковим автомобілем Chery. Про це повідомляє "Преступности.нет".

За попередніми даними, водій Tesla виїхала на перехрестя з вулиці Очаківська на Одеське шосе, по якому рухалися Chery та DAF. Спершу електромобіль вдарив Chery, а потім - вантажівку.

В результаті ДТП постраждала водій Tesla, її госпіталізували.

Електрокар через зіткнення отримав серйозні механічні пошкодження в правій передній частині. Також значні пошкодження і у Chery.

 

Фото: ДТП в Миколаєві (news.pn)

Нагадаємо, 15 травня в штаті Юта, США, електромобіль Tesla врізався в машину пожежної бригади.

Водієм автомобіля була жінка, яка повідомила, що під час зіткнення електрокар Tesla був в режимі автопілота. Автомобіль в'їхав у машину пожежних на швидкості 97 км/ч.

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Теги публікації: ДТП, Миколаїв, Tesla  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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