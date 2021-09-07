У США розслідують майже 350 повідомлень про розлив нафти після урагану "Іда"

Берегова охорона США заявила про розслідування майже 350 повідомлень про розлив нафти в Мексиканській затоці. Забруднення акваторії сталося після руйнівного урагану "Іда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Крім того, берегова охорона розслідує повідомлення про масштабний розлив нафти, що був виявлений минулого тижня в затоці Маршан, в трьох кілометрах від порту Фуршон.

Зазначено, що пляма з того часу зменшилася в розмірах після зусиль по локалізації.

Відомо, що близько 88% морського видобутку нафти в регіоні було закрито, і більш як 100 платформ не використовуються через шторм.

У береговій охороні додають, що вони встановлюють естакади біля узбережжя південно-східної Луїзіани в рамках своєї реакції на "множинні розливи нафти".