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Міг викликати розлив нафти: дайвери виявили в Мексиканській затоці покинутий трубопровід

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Вашингтон, Понеділок 06 вересня 2021 20:47
Міг викликати розлив нафти: дайвери виявили в Мексиканській затоці покинутий трубопровід Фото: у Мексиканській затоці виявили покинутий трубопровід, який міг викликати розлив нафти (twitter.com/gigi1943)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Мексиканській затоці дайвери за допомогою гідролокатора виявили на глибині близько 10 метрів покинутий трубопровід. Він може бути джерелом розливу нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як встановили дайвери, трубопровід змістився на дні затоки, погнувся і в ньому утворилася тріщина, через яку може витікати нафта.

Американська нафтогазова компанія Talos Energy повідомила телеканалу, що мова йде про покинутий трубопровід діаметром близько 30 см, що залягає на глибині близько 10 метром. Там також зазначили, що нафтопровід не належить компанії, а все обладнання з видобутку нафти в Мексиканській затоці було демонтовано.

Нагадаємо, 4 вересня в Мексиканській затоці після урагану "Іда" виявили нафтову пляму, що розтягнулася майже на 16 кілометрів. Передбачалося, що джерелом витоку покинутий трубопровід, який був пошкоджений в результаті удару стихії.

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Сполучені Штати Америки Нафта Мексиканська затока
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