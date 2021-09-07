В США расследуют почти 350 сообщений о разливе нефти после урагана "Ида"

Береговая охрана США заявила о расследовании почти 350 сообщений о разливе нефти в Мексиканском заливе. Загрязнение акватории произошло после разрушительного урагана "Ида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кроме того, береговая охрана расследует сообщения о масштабном разливе нефти, который был обнаружен на прошлой неделе в заливе Маршан, в трех километрах от порта Фуршон.

Отмечено, что пятно с тех пор уменьшилось в размерах после усилий по локализации.

Известно, что около 88% морской добычи нефти в регионе был закрыт, и более 100 платформ не используются из-за шторма.

В береговой охране добавляют, что они устанавливают эстакады у побережья юго-восточной Луизианы в рамках своей реакции на "множественные разливы нефти".