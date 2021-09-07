В США расследуют почти 350 сообщений о разливе нефти после урагана "Ида"
Береговая охрана США заявила о расследовании почти 350 сообщений о разливе нефти в Мексиканском заливе. Загрязнение акватории произошло после разрушительного урагана "Ида".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Кроме того, береговая охрана расследует сообщения о масштабном разливе нефти, который был обнаружен на прошлой неделе в заливе Маршан, в трех километрах от порта Фуршон.
Отмечено, что пятно с тех пор уменьшилось в размерах после усилий по локализации.
Известно, что около 88% морской добычи нефти в регионе был закрыт, и более 100 платформ не используются из-за шторма.
В береговой охране добавляют, что они устанавливают эстакады у побережья юго-восточной Луизианы в рамках своей реакции на "множественные разливы нефти".
Напомним, в Мексиканском заливе дайверы с помощью гидролокатора обнаружили на глубине около 10 метров заброшенный трубопровод, который может быть источником разлива нефти.
Добавим, 4 сентября в Мексиканском заливе после урагана "Ида" обнаружили нефтяное пятно растянулось почти на 16 километров.