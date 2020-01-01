КНДР не продовжить мораторій на випробування ядерної зброї

Фото: Ким Чен Ин (flickr.com/koreanet)

За словами Ким Чен Ина, його країна більше не відчуває зобов'язань по мораторію

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин заявив про плани більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times

За словами Ким Чен Ина, його країна більше не відчуває моральних зобов'язань стосовно мораторію на випробування ядерної зброї та далекосяжних балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея в найближчому майбутньому продемонструє "нову стратегічну зброю".

За його словами, КНДР призупинила запуски міжконтинентальних балістичних ракет заради встановлення довіри з США, а подальше ядерне стримування з боку Пхеньяну буде залежати тільки від позиції Вашингтона.

РБК-Україна писало, що Північна Корея збирається ввести жорстку політику стосовно США в якості "різдвяний подарунок" для Білого дому.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на попередження Північної Кореї про "різдвяний подарунок", заявивши, що Сполучені Штати "дуже успішно впораються з цим".