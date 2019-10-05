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Трамп має намір запропонувати КНДР угоду щодо санкцій, - Time

Новини » Політика    05.10.2019 - 05:58
Трамп має намір запропонувати КНДР угоду щодо санкцій, - Time
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (з відкритих джерел)

У США розраховують умовити КНДР припинити виробництво високозбагаченого урану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір запропонувати лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину угоду щодо санкцій, запроваджених проти КНДР з боку Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомили два високопоставлені американські чиновники, передає журнал Time.

Співрозмовники видання повідомили, що президент США планує запропонувати Північній Кореї призупинити дію санкцій ООН на експорт до країни текстилю та вугілля на три роки в обмін на демонтаж найбільшого північнокорейського ядерного об'єкту в Йонбені.

Також передбачається, що в рамках угоди Пхеньян зупинить виробництво високозбагаченого урану.

Джерела повідомляють, що в рамках наради Ради національної безпеки, яка відбулася 1 жовтня в Білому домі, помічники Трампа надали низку пропозицій, які повинні допомогти поновити переговори між Вашингтоном і Пхеньяном.

Один із чиновників повідомив, що, якщо ООН відмовиться призупинити чинність зазначених санкцій, то США можуть тимчасово перестати стежити за їх дотриманням.

За інформацією видання, Трамп погодився на пропозицію своїх радників, ніяк не відреагувавши при цьому на надану йому інформацію про те, що КНДР розробляє балістичні ракети підводних човнів.

Нагадаємо, влада Північної Кореї заявила про успішний запуск вранці 3 жовтня з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3.

США сумніваються, що КНДР запустила балістичну ракету з підводного човна У КНДР повідомили про запуск з підводного човна балістичної ракети
Новини України КНДРДональд Трамп
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